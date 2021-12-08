Уроженка Уфы скончалась после падения с балкона в Питере

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар. В инциденте погибла 37-летняя уроженка Уфы. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Возгорание зафиксировано ночью 6 декабря в доме №7/2 на улице Блюхера. Пожар произошёл в квартире-студии на 11 этаже. Уфимка попыталась самостоятельно эвакуироваться, но выход был перекрыт огнём. Женщина вылезла на балкон, долго кричала, пытаясь удержаться на карнизе, но сорвалась.