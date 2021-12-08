Уроженка Уфы скончалась после падения с балкона в Питере

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар. В инциденте погибла 37-летняя уроженка Уфы. Об этом сообщает издание «Невские новости».
Возгорание зафиксировано ночью 6 декабря в доме №7/2 на улице Блюхера. Пожар произошёл в квартире-студии на 11 этаже. Уфимка попыталась самостоятельно эвакуироваться, но выход был перекрыт огнём. Женщина вылезла на балкон, долго кричала, пытаясь удержаться на карнизе, но сорвалась.
Известно, что экстренные службы долго не могли проехать к дому из-за припаркованных автомобилей.