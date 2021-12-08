В Башкирии огонь унес жизни мужчины и женщины

За последние сутки в Башкирии произошло несколько пожаров. Огонь унес жизни местных жителей.

Так, в селе Шаймуратово Кармаскалинского района огнём охватило бревенчатый дом. В сгоревшем помещении было найдено тело 67-летней женщины.

Также огнём охватило постройку в селе Крымский Альшеевского района. Там в пожаре погиб 56-летний мужчина.

Все обстоятельства пожаров предстоит выяснить. Представители экстренных служб просят жителей и гостей региона быть крайне внимательными при использовании обогревателей.