В Башкирии огонь унес жизни мужчины и женщины

За последние сутки в Башкирии произошло несколько пожаров. Огонь унес жизни местных жителей.
Так, в селе Шаймуратово Кармаскалинского района огнём охватило бревенчатый дом. В сгоревшем помещении было найдено тело 67-летней женщины.
Также огнём охватило постройку в селе Крымский Альшеевского района. Там в пожаре погиб 56-летний мужчина.
Все обстоятельства пожаров предстоит выяснить. Представители экстренных служб просят жителей и гостей региона быть крайне внимательными при использовании обогревателей.
Фото: МЧС по РБ.