В Уфе прошло первенство по шорт-треку среди юниоров

В Уфе прошло первенство города по шорт-треку среди юношей и девушек детского и супердетского возраста. Для многих из них подобные соревнования стали едва ли не первыми в карьере.

Юная Арина Власнова до шорт-трека профессионально занималась роллерспортом. На лед пришла, чтобы улучшить общую физическую подготовку. Когда совмещать два вида спорта стало сложно, пришлось делать выбор. Арина остановилась на шорт-треке. Занимается им уже два года, а недавно приехала из Омска с межрегиональных соревнований «Юный скороход» с медалями. Выиграла Арина и свой забег на городском турнире.

План был такой: вырваться вперед, потом ехать на "лайте", немножко прикрывать. Если будет возможность обогнать меня. Соперницы моего уровня, сильные, практически как я. Арина Власнова, победитель первенства Уфы по шорт-треку

Для кого-то первенство Уфы является первым шагом к будущей профессиональной карьере, а кто-то и вовсе впервые пробует соревноваться на льду на скорость. Для Владислава Хакимова квалификационные забеги оказались лёгкой прогулкой. В финале было немного тяжелее, но мальчик одержал уверенную победу. До шорт-трека Владислав занимался хоккеем. В игровом виде спорта у него не получилось, но быстрая скорость передвижения по льду помогла ему адаптироваться в шорт-треке.

Я способен гораздо на большее, в следующем году еду на Россию, для меня это нормально первенство России, но тоже тяжело. Владислав Хакимов, победитель первенства Уфы

Этот день запомнится на всю жизнь как минимум 40 юным спортсменам. Ведь для них первенство Уфы стало первым большим соревнованием в карьере. И поддержать их на трибуны пришли родители.

Соревнования проходят интересно, дети показывают хорошее катание, бойцовский дух, борются между собой, никто не хочет уступать. Все довольны своими результатами. Евгений Мельчаков, судья соревнований