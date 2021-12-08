В Уфе прошло первенство по шорт-треку среди юниоров

В Уфе прошло первенство города по шорт-треку среди юношей и девушек детского и супердетского возраста. Для многих из них подобные соревнования стали едва ли не первыми в карьере.
Юная Арина Власнова до шорт-трека профессионально занималась роллерспортом. На лед пришла, чтобы улучшить общую физическую подготовку. Когда совмещать два вида спорта стало сложно, пришлось делать выбор. Арина остановилась на шорт-треке. Занимается им уже два года, а недавно приехала из Омска с межрегиональных соревнований «Юный скороход» с медалями. Выиграла Арина и свой забег на городском турнире.
Для кого-то первенство Уфы является первым шагом к будущей профессиональной карьере, а кто-то и вовсе впервые пробует соревноваться на льду на скорость. Для Владислава Хакимова квалификационные забеги оказались лёгкой прогулкой. В финале было немного тяжелее, но мальчик одержал уверенную победу. До шорт-трека Владислав занимался хоккеем. В игровом виде спорта у него не получилось, но быстрая скорость передвижения по льду помогла ему адаптироваться в шорт-треке.
Этот день запомнится на всю жизнь как минимум 40 юным спортсменам. Ведь для них первенство Уфы стало первым большим соревнованием в карьере. И поддержать их на трибуны пришли родители.
В целом на турнире просматривали сильнейших шорт-трекистов Уфы, которые в перспективе смогут представлять город и республику на всероссийских соревнованиях.