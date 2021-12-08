В Уфе за один день в авариях пострадали два ребёнка

Накануне, 7 декабря, в Уфе зафиксировано 80 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали три человека, двое из которых дети.

Так, 25-летняя девушка на иномарке двигалась в сторону деревни Карпово по улице Комаринской, когда столкнулась с КамАЗом. Сама водитель получила травму ноги. В аварии также пострадал её 4-летний пассажир. У него диагностирована травма головы.

А на улице Пушкина 36-летний мужчина на «Киа Рио» совершил наезд на 10-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнку потребовалась медицинская помощь. У пострадавшего диагностирована травма ноги.