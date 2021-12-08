Уфимская команда завоевала бронзу чемпионата по акробатическому рок-н-роллу

Уфимская команда Dizzy Girls вернулась с бронзовыми медалями с всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу из Москвы.
Соперниками нашего коллектива в категории «формейшн» были 13 команд из разных регионов России. Соревновательную программу на столичный турнир девочки готовили с августа.
Акробатический рок-н-ролл – разнообразный вид спорта. Здесь есть сольные, парные и командные выступления. До наступления Нового года у девочек будет еще два турнира, на первый из которых они уедут в Самару уже в субботу. Но время на подготовку у команды есть, ведь тренируются они три раза в неделю.