Уфимская команда завоевала бронзу чемпионата по акробатическому рок-н-роллу

Приехали мы очень хорошо, все были вместе, дружно, нам тренер говорил: «Ни пуха, ни пера». Мы отвечали: «К черту».

Сразу хотели, чтобы у нас были призовые места. Мы свою задачу выполнили. Немного не хватило, но мы справились и заняли третье место, чему очень рады.

Акробатический рок-н-ролл – разнообразный вид спорта. Здесь есть сольные, парные и командные выступления. До наступления Нового года у девочек будет еще два турнира, на первый из которых они уедут в Самару уже в субботу. Но время на подготовку у команды есть, ведь тренируются они три раза в неделю.