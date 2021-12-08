Башкирские пловцы с ПОДА отправились на Кубок России

Башкирские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата отправились в Москву на Кубок России. Ранее с золотыми медалями первенства страны вернулась в Уфу Камила Рахимова.
С каждым годом всё больше жителей республики начинают заниматься плаванием, таким образом появляются свои чемпионы и призеры различных соревнований. На развитие этого вида спорта в регионе повлияло участие Башкортостана в федеральном пилотном проекте.
К программе «Всеобуч по плаванию» сначала присоединилась Уфа, а затем и несколько муниципалитетов. Целью проекта стало научить детей уверенно держаться на воде. Но здесь особенно важно правильно выбрать тренера.