Салават принял первый этап полуфинала первенства России по баскетболу

Юные баскетболистки провели в Салавате первенство страны. Состязались девочки 2007 года и младше. Салават принял первый раунд полуфинала первенства. Подразумевается и второй, а лучшие команды завоюют путевки в финал.

 В период пандемии для юных спортсменок первенство – это возможность продолжать не только борьбу в рамках турнира, но и полноценные занятия спортом. На площадке встретились команды Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Оренбуржья, Московской области и Москвы. Первенство России делится на четыре этапа: межрегиональный, два полуфинала и финал. Восемь команд встретятся в финале и разыграют победу в первенстве России.

Весь мир живет в стрессе. И то, что Салават имеет возможность принять эти игры, говорит о том, что руководство города и республики прилагают усилия, чтобы провести соревнования, чтобы заинтересовать детей.

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