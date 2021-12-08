В Уфе подвели итоги Кубка Башкирии по панкратиону

Бескомпромиссные и красочные поединки, мастерство, характер и волю к победе показали спортсмены на Кубке Башкортостана по панкратиону среди детей и мужчин старше 20 лет.

Кирилл Турбылев – один из самых юных участников турнира, гость соревнований из Соль-Илецка. Он боролся в финальной схватке в весовой категории до 30 килограммов. Причем профессионально панкратионом Кирилл не занимается, специализируется на самбо. Поэтому и на турнире в Уфе решающим стал болевой приём от юного спортсмена.

Я планирую продолжать участвовать в соревнованиях, хочу стать олимпийским чемпионом по самбо. Кирилл Турбылев, победитель Кубка Республики Башкортостан по панкратиону

Во второй части соревнований на татами вышли уже взрослые спортсмены. От напряженности схваток с бойцов нередко слетали защитные шлемы. Но судья после этого обязательно делал паузу, чтобы соперники поправили амуницию. Яркий финал получился у мужчин в весовой категории до 66 килограммов. В равном бою Руслан Гайнутдинов из Дюртюлей, основным видом единоборств которого является бокс, одолел соперника на татами за счёт удушающего приёма. По итогам соревнований получил приз за лучшую технику.

Бывает иногда мандраж, а так я никогда не думаю о проигрыше. Постоянно пашу, гоняю вес. Никто не знает, как мы отбиваем руки в кровь. Руслан Гайнутдинов, победитель Кубка Республики Башкортостан по панкратиону

Всего в соревнованиях приняли участие около 180 спортсменов из Башкортостана и Оренбургской области. В общекомандном зачёте у детей победу праздновал коллектив «Комбат Топ Тим» из Уфы, Благовещенска и Зубово. Серебро осталось за нашими соседями из Оренбурга. Сильнейшей командой в соревнованиях у мужчин также стала «Комбат Топ Тим». Вторую строчку заняли представители стерлитамакского «Батыра».

Уровень республиканский, неплохо, ребята долгое время простаивали из-за пандемии. Сейчас набирают обороты. Радмир Хайруллин, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан