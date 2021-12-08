В Уфе подвели итоги Кубка Башкирии по панкратиону

Бескомпромиссные и красочные поединки, мастерство, характер и волю к победе показали спортсмены на Кубке Башкортостана по панкратиону среди детей и мужчин старше 20 лет.
Кирилл Турбылев – один из самых юных участников турнира, гость соревнований из Соль-Илецка. Он боролся в финальной схватке в весовой категории до 30 килограммов. Причем профессионально панкратионом Кирилл не занимается, специализируется на самбо. Поэтому и на турнире в Уфе решающим стал болевой приём от юного спортсмена.
Во второй части соревнований на татами вышли уже взрослые спортсмены. От напряженности схваток с бойцов нередко слетали защитные шлемы. Но судья после этого обязательно делал паузу, чтобы соперники поправили амуницию. Яркий финал получился у мужчин в весовой категории до 66 килограммов. В равном бою Руслан Гайнутдинов из Дюртюлей, основным видом единоборств которого является бокс, одолел соперника на татами за счёт удушающего приёма. По итогам соревнований получил приз за лучшую технику.
Всего в соревнованиях приняли участие около 180 спортсменов из Башкортостана и Оренбургской области. В общекомандном зачёте у детей победу праздновал коллектив «Комбат Топ Тим» из Уфы, Благовещенска и Зубово. Серебро осталось за нашими соседями из Оренбурга. Сильнейшей командой в соревнованиях у мужчин также стала «Комбат Топ Тим». Вторую строчку заняли представители стерлитамакского «Батыра».
Победители Кубка Башкортостана по панкратиону получили возможность отобраться на Кубок России, который состоится в Воронеже в следующем году. Еще один турнир пройдет через месяц, там бойцы будут биться за попадание на первенство ПФО.