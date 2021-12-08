Стало известно, кого назначили главным госавтоинспектором Башкирии

Владимир Александрович Севастьянов родился 1 марта 1980 года в Нефтекамске. В 2000 году окончил Уфимский юридический институт МВД России. В ноябре того же года назначен на должность госинспектора дорожного надзора ОГИБДД УВД Нефтекамска. С марта 2003 по июнь 2010 года в городском полку ДПС прослужил на различных должностях — от заместителя командира взвода до командира батальона полка дорожно-патрульной службы ГИБДД при УВД по Уфе. С июня 2010 года руководил деятельностью отдела дорожно-патрульной службы, розыска и административной практики Управления ГИБДД МВД по РБ. В декабре 2013 года, как наиболее подготовленный сотрудник, выдвинут на должность командира полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по Уфе. В ноябре 2018 года трудился заместителем начальника Управления ГИБДД МВД по РБ. Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За верность долгу», «За отличие в службе» трёх степеней.