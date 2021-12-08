В Уфе проходит чемпионат республики по теннису

Это завершающий турнир в этом году, он ежегодный. В конце каждого года мы проводим чемпионат Башкирии среди взрослых. Здесь также могут участвовать ребята от 2007 года рождения и старше. Даже у них есть шансы стать кандидатом в мастера спорта.

Станислав Петров, главный судья соревнований