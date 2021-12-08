В Уфе проходит чемпионат республики по теннису

В Уфе в эти дни проходит ежегодный чемпионат Башкортостана по теннису среди взрослых. За победу в этом турнире присуждается звание кандидата в мастера спорта.

Среди участников представители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Тольятти. Всего 64 теннисиста. Лучших выявляют в одиночном и парном разрядах. Решающие матчи чемпионата пройдут в пятницу.

Это завершающий турнир в этом году, он ежегодный. В конце каждого года мы проводим чемпионат Башкирии среди взрослых. Здесь также могут участвовать ребята от 2007 года рождения и старше. Даже у них есть шансы стать кандидатом в мастера спорта.

Станислав Петров, главный судья соревнований

В мужской сетке главный фаворит – уфимец Остап Коваленко. У девушек первая сеяная также башкирская теннисистка Милана Цулыгина. Участник из Санкт-Петербурга Дмитрий Валеев начинал свою карьеру в уфимской теннисной школе. Вернулся в столицу республики спустя девять лет. Не просто так, а с целью реализовать детскую мечту.

Я считаю, что принять участие в этом турнире –  большая честь. Когда ты растешь и видишь, как играют взрослые, ты всегда мечтаешь выиграть этот турнир. Когда ты приезжаешь уже взрослым, много эмоций тебя переполняет.

Дмитрий Валеев, участник Открытого чемпионата Башкортостана по теннису
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