В Уфе проходит чемпионат республики по теннису

В Уфе в эти дни проходит ежегодный чемпионат Башкортостана по теннису среди взрослых. За победу в этом турнире присуждается звание кандидата в мастера спорта.
Среди участников представители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска и Тольятти. Всего 64 теннисиста. Лучших выявляют в одиночном и парном разрядах. Решающие матчи чемпионата пройдут в пятницу.
В мужской сетке главный фаворит – уфимец Остап Коваленко. У девушек первая сеяная также башкирская теннисистка Милана Цулыгина. Участник из Санкт-Петербурга Дмитрий Валеев начинал свою карьеру в уфимской теннисной школе. Вернулся в столицу республики спустя девять лет. Не просто так, а с целью реализовать детскую мечту.