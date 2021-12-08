Компания Google подала в суд на 2 граждан России

Всего в заявлении интернет-гиганта Google 17 человек, в том числе 2 жителя России. Группировка создала вирус, которым заразились миллионы компьютеров пользователей.

С помощью вируса хакеры получали доступ к конфиденциальным данным пользователей и предлагали внести залог, чтобы они не распространились по Интернету. Компания впервые подает в суд на ботнета такого вида.