Дрейк отказался от «Грэмми» в этом году

Представители Дрейка попросили организаторов церемонии исключить в этом году рэпера из списка номинантов. Академия звукозаписи согласилась на такой шаг.

Фото №1 - Дрейк отказался от «Грэмми» в этом году

Причина отказа Дрейка от «Грэмми» пока неизвестна. Представители не дали комментариев решению рэпера, а сам артист решил не высказываться на этот счет.

В этом году Дрейк был представлен в 2 номинациях - «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее рэп-исполнение». В прошлом году рэпер критиковал жюри церемонии, потому что его коллега The Weekend не вошел в шорт-лист «Грэмми».

Я думаю, мы должны перестать позволять себе каждый год удивляться этой пропасти между впечатляющей музыкой и подобными наградами и просто согласиться — то, что когда-то было высшей формой признания, теперь может не иметь значения для художников.

Дрейк, рэпер
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти