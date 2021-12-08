Дрейк отказался от «Грэмми» в этом году

Представители Дрейка попросили организаторов церемонии исключить в этом году рэпера из списка номинантов. Академия звукозаписи согласилась на такой шаг.
Причина отказа Дрейка от «Грэмми» пока неизвестна. Представители не дали комментариев решению рэпера, а сам артист решил не высказываться на этот счет.
В этом году Дрейк был представлен в 2 номинациях - «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее рэп-исполнение». В прошлом году рэпер критиковал жюри церемонии, потому что его коллега The Weekend не вошел в шорт-лист «Грэмми».