Турагент обманула россиян на 10 миллионов рублей

Турагент Татьяна Перминова в 2018 году продала туристам путевки на 10 миллионов рублей. Однако, в 2019 году фирма закрылась и люди остались без отдыха.
Сейчас в Екатеринбурге идет суд по этому делу. Женщина не смогла объяснить куда делись деньги, которые она присвоила. Обвинительная сторона запрашивает 6,5 лет колонии.
Разбирательство длится 2 года, за это время Перминова переписала все свое имущество на родственников. Истцы уверены, что следствие затянули специально. Приговор турагенту огласят 9 декабря 2021 года.