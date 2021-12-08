Турагент обманула россиян на 10 миллионов рублей

Турагент Татьяна Перминова в 2018 году продала туристам путевки на 10 миллионов рублей. Однако, в 2019 году фирма закрылась и люди остались без отдыха.

Сейчас в Екатеринбурге идет суд по этому делу. Женщина не смогла объяснить куда делись деньги, которые она присвоила. Обвинительная сторона запрашивает 6,5 лет колонии.