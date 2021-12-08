На Урале суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за убийство друга

26-летний Сергей Асерхлицын убил своего друга за долг в 500 рублей. Свердловский областной суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Разбирательство по делу идет уже 6 лет. По данным следствия, Сергей вместе со своим знакомым в июле 2016 похитили 22-летнего Кирилла Смирнова, чтобы потребовать свой долг обратно.