В Башкирии осудили маньяка, который насиловал и убивал женщин

В Башкирии перед судом предстал 43-летний житель Стерлитамака. Мужчину обвинили в убийствах и сексуализированом насилии над женщинами.

По версии следствия, в апреле 2006 году в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил и изнасиловал свою супругу. А в сентябре он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей знакомой.

Следствие установило, что в 2007 и 2020 годах мужчина пригласил к себе домой знакомых, которых убил из-за личной неприязни. Пытаясь скрыть следы, он расчленил тела и спрятал у реки и кладбища.

Преступления удалось раскрыть лишь благодаря детализации звонков пострадавших и убитых. Свою вину мужчина при этом не признал. Суд приговорил маньяка к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. При этом наказания за одно из преступлений он смог избежать в связи с истечением сроков давности. Также суд удовлетворил требование потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 2,5 млн рублей.