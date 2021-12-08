Верховный суд посчитал законным штраф за нарушение масочного режима по фотографии

Недавно стало известно, что Верховный суд счел законным штраф за отсутствие маски на фотографии. В московском магазине Люблино во время проверки продавец оказался без маски. Магазин попытался оспорить штраф из-за отсутствия экспертизы, но Верховный суд посчитал, что ее можно не проводить.

Управа района пришла в московское Люблино с проверкой. По результату проверки, магазину назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако, владелец магазина был с этим не согласен и хотел оспорить решение в суде.