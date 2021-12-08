Радий Хабиров встретился в Минске с татаро-башкирской диаспорой Беларуси

Глава республики отметил, что во время международных визитов важное место занимает диалог с выходцами из республики. Напомним, руководство региона побывало с деловым визитом в Восточной Европе. Делегация из Башкортостана презентовала экономический потенциал республики и наметила дальнейшие планы на сотрудничество с Белоруссией.
Национальные башкирские блюда за более чем 2000 тысячи километров от Башкортостана. После распада Советского союза земляки, оказавшиеся вдали от малой родины, начали активно создавать сообщества. Одно из таких объединений в Беларуси – «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма».
На встрече с земляками Глава Башкортостана напомнил, что существует программа по переселению соотечественников. За три года домой, в Башкортостан, вернулись сотни людей. Также речь зашла о развитии сети башкирских историко-культурных центров. Они есть уже в 6 субъектах страны. Будет вестись работа в части их появления и в странах СНГ.
И хотя язык тут помнят и даже поют национальные песни, выходцы из нашей республики обратились к Радию Хабирову с вопросом содействия в дальнейшем изучении национального языка.
С восточноевропейским государством объединяет и история. Великая Отечественная война – это общие потери и общая победа. Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с представителями делегации республики посетил мемориальный комплекс «Хатынь», где возложил цветы и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал – дань памяти всем сожжённым белорусским деревням.
В ходе визита состоялась также презентация инвестиционного и экономического потенциала региона. Беларусь входит в пятерку партнеров Башкортостана. За 9 месяцев этого года общий товарооборот составил $280 млн. Как отметил Александр Лукашенко, при хорошо поставленной работе цифру можно довести и до 1 миллиарда долларов. Белоруссия готова предложить сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику, перспективы взаимодействия есть также в части обмена кадрами, например, при строительстве или проектировании объектов.
В ходе визита Радий Хабиров посетил несколько крупных объектов, с которыми возможно сотрудничество. В частности, машиностроительное объединение «Амкодор» в части закупки коммунальной техники. Радий Хабиров пригласил руководителей холдинга в Башкортостан для обсуждения деталей дальнейшего взаимодействия.