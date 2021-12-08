Радий Хабиров встретился в Минске с татаро-башкирской диаспорой Беларуси

Глава республики отметил, что во время международных визитов важное место занимает диалог с выходцами из республики. Напомним, руководство региона побывало с деловым визитом в Восточной Европе. Делегация из Башкортостана презентовала экономический потенциал республики и наметила дальнейшие планы на сотрудничество с Белоруссией.

Национальные башкирские блюда за более чем 2000 тысячи километров от Башкортостана. После распада Советского союза земляки, оказавшиеся вдали от малой родины, начали активно создавать сообщества. Одно из таких объединений в Беларуси – «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма».

Мы встречаемся с руководством и Татарстана, и Башкортостана. Они с теплотой к нам относятся. Все просьбы общественной организации выполняются. Эльвира Левшевич, председатель международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»

На встрече с земляками Глава Башкортостана напомнил, что существует программа по переселению соотечественников. За три года домой, в Башкортостан, вернулись сотни людей. Также речь зашла о развитии сети башкирских историко-культурных центров. Они есть уже в 6 субъектах страны. Будет вестись работа в части их появления и в странах СНГ.

И хотя язык тут помнят и даже поют национальные песни, выходцы из нашей республики обратились к Радию Хабирову с вопросом содействия в дальнейшем изучении национального языка.

Методик интересных, которые хотят начать изучать язык или улучшить. Целая разговорная программа в «Ютубе» есть. Если такое пожелание будет, мы передадим и организуем. Это первое. Второе: существует программа переселения соотечественников. К нам сотни вернулись. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С восточноевропейским государством объединяет и история. Великая Отечественная война – это общие потери и общая победа. Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с представителями делегации республики посетил мемориальный комплекс «Хатынь», где возложил цветы и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал – дань памяти всем сожжённым белорусским деревням.

В годы Великой Отечественной войны погиб каждый четвёртый житель Белоруссии, причём основное число жертв приходилось на мирное население. Нам нужно обязательно помнить о прошлом. Я как взрослый человек хорошо знаю историю, понимаю результаты войны. И наши современные школьники тоже должны знать историю своей страны. Мы правильно делаем, что открываем архивы, рассказываем о новых фактах злодеяний, о которых раньше не говорили. Это важно помнить, чтобы в будущем такого никогда не повторилось. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе визита состоялась также презентация инвестиционного и экономического потенциала региона. Беларусь входит в пятерку партнеров Башкортостана. За 9 месяцев этого года общий товарооборот составил $280 млн. Как отметил Александр Лукашенко, при хорошо поставленной работе цифру можно довести и до 1 миллиарда долларов. Белоруссия готова предложить сельскохозяйственную, дорожно-строительную и коммунальную технику, перспективы взаимодействия есть также в части обмена кадрами, например, при строительстве или проектировании объектов.

В частности, новое направление для сотрудничества – строительство. У белорусской стороны есть технология возведения быстрого качественного жилья. И как раз, если дать в этот сектор дешевые материалы, нашим жителям было бы удобней. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан