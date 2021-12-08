Телеканал БСТ будет сотрудничать с главным медиахолдингом Беларуси

БСТ выходит на белорусский медиарынок. В Минске подписано соглашение о сотрудничестве между нашим телеканалом и Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь.

Документ подписан в рамках визита официальной делегации Башкортостана в Минск. Соглашение предполагает обмен видео- и аудиоконтентом: информационными репортажами,  документальными проектами. Белтелерадиокомпания – крупнейший государственный медиахолдинг, куда входят 7 телеканалов, 5 радиостанций и 5 областных телерадиокомпаний. В общей сложности СМИ белорусского холдинга вещают на 9 языках.

Для главного телеканала Башкортостана это не первое  соглашение с иностранными вещателями. Ранее в рамках международных консорциумов БСТ оформил партнерские отношения с  телекомпаниями из Китая,  Казахстана, Таджикистана, Франции, Японии и Южной Кореи.

Фото №1 - Телеканал БСТ будет сотрудничать с главным медиахолдингом Беларуси

Соглашение, которое мы подписали с главным медиахолдингом Беларуси, позволит жителям Башкортостана еще лучше узнать Беларусь, еще больше ее полюбить. В свою очередь белорусам, я думаю, тоже будет интересно узнать, что такое Башкирия, солнечная, медовая, промышленная. Мы об этом будет рассказывать.

Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан»

Для нас очень важно, чтобы в российской глубинке знали правдивую информацию о том, что происходит в нашей стране, это во-первых. Во-вторых, мы должны вместе с федеральными и региональными российскими СМИ вести единую информационную политику.

Иван Эйсмонт, председатель Национальной телерадиокомпании Республики Беларусь
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