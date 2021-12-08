Телеканал БСТ будет сотрудничать с главным медиахолдингом Беларуси

Соглашение, которое мы подписали с главным медиахолдингом Беларуси, позволит жителям Башкортостана еще лучше узнать Беларусь, еще больше ее полюбить. В свою очередь белорусам, я думаю, тоже будет интересно узнать, что такое Башкирия, солнечная, медовая, промышленная. Мы об этом будет рассказывать.

Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан»