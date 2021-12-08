Телеканал БСТ будет сотрудничать с главным медиахолдингом Беларуси

БСТ выходит на белорусский медиарынок. В Минске подписано соглашение о сотрудничестве между нашим телеканалом и Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь.
Документ подписан в рамках визита официальной делегации Башкортостана в Минск. Соглашение предполагает обмен видео- и аудиоконтентом: информационными репортажами, документальными проектами. Белтелерадиокомпания – крупнейший государственный медиахолдинг, куда входят 7 телеканалов, 5 радиостанций и 5 областных телерадиокомпаний. В общей сложности СМИ белорусского холдинга вещают на 9 языках.
Для главного телеканала Башкортостана это не первое соглашение с иностранными вещателями. Ранее в рамках международных консорциумов БСТ оформил партнерские отношения с телекомпаниями из Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции, Японии и Южной Кореи.