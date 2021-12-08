В Башкирии с начала года в пожарах погибло 247 человек

По данным регионального МЧС, с начала года в республике произошло более 10 700 пожаров. В них погибло 247 человек. Двое местных жителей стали жертвами огненной стихии только за минувшие сутки.

В деревне Шаймуратово Кармаскалинского района горел бревенчатый дом с пристроем. В ходе тушения было обнаружено тело 67-летней женщины. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.