Муниципалитеты Башкирии защищают проекты для участия в программе «Башкирские дворики»

До 15 декабря в Башкортостане все муниципалитеты должны будут пройти процедуру защиты проектов, чтобы стать участниками программы «Башкирские дворики» в следующем году. Финансирование составит более 1 млрд рублей, планируется обновить около 200 участков. Это значит, что дворы станут более безопасными и комфортными.

Около тысячи жителей соседних пяти многоэтажек в Салавате надеются, что их двор будет кардинально изменен по программе «Башкирские дворики». Благоустройство здесь не проводилось с момента постройки, а это без малого 60 лет. Вид устарел не только морально, но и не отвечает требованиям безопасности.

Изучив опыт соседних городов и районов, мы собрались со старшими вот этих пяти домов: Космонавтов, 13, Ленина, 36, 38, 40 – и предложили, почему бы нам не поучаствовать. Надежда Гайдукова, председатель совета дома №40 по ул. Ленина

На площади в 17 тысяч квадратных метров жители просят установить новую детскую и спортивную площадки, создать больше парковочных мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также сделать наружное освещение и видеонаблюдение. Идеи жильцов находят поддержку.

В настоящее время полностью разрушена внутриквартальная дорога, отсутствуют парковки, и проектом как раз предусмотрены эти мероприятия, которые позволят более качественно и комфортно проживать в этом дворе людям. Оксана Редькина, депутат совета г. Салавата

Если вкратце говорить о проекте, то это одна детская площадка со спортивными воркаутами, асфальтирование, приведение проезжей части к нормативным показателям. Сергей Шайдуллин, заместитель начальника Управления городского хозяйства г. Салавата

Жители дома по проспекту Ленина в Туймазах также ждут, что их проект пройдет защиту и будет включен в республиканскую программу благоустройства на следующий год. И малыши, и взрослые стали бы чаще гулять на улице.

Благоустроить территорию двора, привести в порядок детскую площадку, расширить дорогу, потому что она очень узкая, машин очень много, места для машин не хватает, надо же немного войти в положение. Тамара Дмитриева, домком дома №5-В по пр. Ленина

Все мнения жителей учитываются. Как рассказали в Министерстве ЖКХ Башкортостана, до 15 декабря все муниципалитеты должны будут пройти процедуру защиты проектов для того, чтобы стать участником программы «Башкирские дворики» в следующем году. Финансирование составит более 1,220 млрд рублей, планируется обновить около 200 участков. Конкуренция большая.

Есть жители, которые не особо активничают, а есть жители, которые наблюдают за процессом работ практически как прорабы. Потому что человек переживает и понимает, что на сегодняшний день сделают «Башкирские дворики», и считайте, что ближайшие 20 лет никто к вам не зайдет. Объективно, правильно? Лет на 20 точно. Поэтому надо к этому подходить довольно-таки скрупулезно и внимательно. Алан Марзаев, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан