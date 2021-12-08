Муниципалитеты Башкирии защищают проекты для участия в программе «Башкирские дворики»

До 15 декабря в Башкортостане все муниципалитеты должны будут пройти процедуру защиты проектов, чтобы стать участниками программы «Башкирские дворики» в следующем году. Финансирование составит более 1 млрд рублей, планируется обновить около 200 участков. Это значит, что дворы станут более безопасными и комфортными.
Около тысячи жителей соседних пяти многоэтажек в Салавате надеются, что их двор будет кардинально изменен по программе «Башкирские дворики». Благоустройство здесь не проводилось с момента постройки, а это без малого 60 лет. Вид устарел не только морально, но и не отвечает требованиям безопасности.
На площади в 17 тысяч квадратных метров жители просят установить новую детскую и спортивную площадки, создать больше парковочных мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также сделать наружное освещение и видеонаблюдение. Идеи жильцов находят поддержку.
Жители дома по проспекту Ленина в Туймазах также ждут, что их проект пройдет защиту и будет включен в республиканскую программу благоустройства на следующий год. И малыши, и взрослые стали бы чаще гулять на улице.
Все мнения жителей учитываются. Как рассказали в Министерстве ЖКХ Башкортостана, до 15 декабря все муниципалитеты должны будут пройти процедуру защиты проектов для того, чтобы стать участником программы «Башкирские дворики» в следующем году. Финансирование составит более 1,220 млрд рублей, планируется обновить около 200 участков. Конкуренция большая.
В 2022 году в программе «Башкирские дворики» участвуют все города республики, а также Стерлитамакский, Чекмагушевский, Миякинский и Архангельский районы. Планируется, что с 2019 по 2024 годы комплексно благоустроят 2 000 дворовых территорий, оборудуют все детские игровые площадки сертифицированным нетравмоопасным покрытием и современным безопасным оборудованием. Антивандальности также уделят внимание. Работы планируют завершить к следующему 1 сентября.