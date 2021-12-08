В Уфе проходит форум-фестиваль «Гастрономический туризм – новые возможности»

Паштет из конины с черносливом, каша из кедрового ореха и лосось с брусникой. Уфа впервые принимает второй форум-фестиваль «Гастрономический туризм – новые возможности». Продлится он три дня, до 11 декабря. Цель форума – развитие гастрономического туризма в России, поддержка национальных рестораторов, а также развитие регионального стритфуда.

Лучшие шеф-повара из 40 регионов России от Москвы до Владивостока открывают программу первого дня форума-фестиваля, под эгидой «Гастрономической карты России». Открытие лаборатории состоялось в фойе отеля «Нестеров Плаза».

В программе от каждого региона в разных модулях мини-представления, собственные стили сервировки и подачи блюд в разных категориях. «Шведский стол», «фуршет», «завтрак», «ланч-бокс» и даже гастрономические сувениры.

Гости республики смогут узнать нашу Башкирию через вкус национальных блюд и нашу национальную кухню. Ринат Фаткуллин, и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму

Участники обменялись профессиональным опытом также и по развитию движения стритфуда как важного направления современного гастрономического туризма.

Марат придумывал все из детства – бабушкин кыстыбый. Мы переделали все на современный лад, чтобы было интересно и молодежи. Сейчас даже родители отучивают детей от больших сетей и приводят есть сюда. Марат Насхутдинов и Руслан Назаров, основатели первого национального фастфуда Aibat Hallyar

Теперь смело можно сказать, что весь стритфуд только в Уфе. Ранее традиционные новогодние фестивали уличной еды, которые уже 5 лет проводили ежегодно в Калининграде, пройдут в этом году в Уфе, как раз в рамках форума «Гастрономический туризм – новые возможности».

Наша задача, с одной стороны, показать всю глубину уличной еды России, а с другой – у нас будет представлена уральская уличная еда, в основном, стритфуд Башкирии, но не только. Александр Исаев, руководитель объединения Street Food Russia