В Уфе проходит форум-фестиваль «Гастрономический туризм – новые возможности»

Паштет из конины с черносливом, каша из кедрового ореха и лосось с брусникой. Уфа впервые принимает второй форум-фестиваль «Гастрономический туризм – новые возможности». Продлится он три дня, до 11 декабря. Цель форума – развитие гастрономического туризма в России, поддержка национальных рестораторов, а также развитие регионального стритфуда.
Лучшие шеф-повара из 40 регионов России от Москвы до Владивостока открывают программу первого дня форума-фестиваля, под эгидой «Гастрономической карты России». Открытие лаборатории состоялось в фойе отеля «Нестеров Плаза».
В программе от каждого региона в разных модулях мини-представления, собственные стили сервировки и подачи блюд в разных категориях. «Шведский стол», «фуршет», «завтрак», «ланч-бокс» и даже гастрономические сувениры.
Участники обменялись профессиональным опытом также и по развитию движения стритфуда как важного направления современного гастрономического туризма.
Теперь смело можно сказать, что весь стритфуд только в Уфе. Ранее традиционные новогодние фестивали уличной еды, которые уже 5 лет проводили ежегодно в Калининграде, пройдут в этом году в Уфе, как раз в рамках форума «Гастрономический туризм – новые возможности».
На фестивале уличной еды пройдет и отборочный чемпионат, где выберут лучший стритфуд Урала. Победитель в следующем году будет представлять блюдо на финале конкурса в Калининграде. Фестиваль начнет свою работу в пятницу на Гостином дворе в 14:00, а в субботу полакомиться разнообразным фастфудом можно будет с 11 утра.