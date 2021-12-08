В Уфе в спортивном центре Римы Баталовой открыли каток

В Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой прошло торжественное открытие ледового катка. Гостей мероприятия порадовала шоу-программа, включающая в себя выступление юных фигуристок, различные игры от Деда Мороза и Снегурочки и, естественно, главный новогодний атрибут – зажигание ёлочки на площади.

Все видели, как потихоньку обустраивается наш городок, как становится красивее, все ждали, мы тоже готовились, анонсировали, всем хорошо и весело.

Ледовый каток будет открыт для всех жителей города. Он будет работать ежедневно в рабочее время с 15:00 до девяти часов вечера, а в выходные прийти покататься на нём можно будет, начиная с полудня. Каток находится по адресу: проспект Дружбы Народов, 47.