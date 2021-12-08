В Уфе стартовал всероссийский турнир по бадминтону «Кубок Республики Башкортостан»

В Уфе стартовал всероссийский турнир по бадминтону среди юношей и юниоров «Кубок Республики Башкортостан». За четыре соревновательных дня медали разыграют в трех разных дисциплинах. Побороться за призы приехали сильнейшие спортсмены в своей возрастной категории. Многие из них – победители и призеры первенства страны.

Первыми в турнире на площадку вышли одни из лидеров российского рейтинга в своём возрасте. Егор Катюшкин из Челябинска – многократный призер первенства страны среди бадминтонистов 2009 года рождения. На соревнованиях в Уфе он первым вышел в четвертьфинал. Кроме этого, спортсмен выступит в парном и смешанном разряде.

Первая встреча – автоматическая победа, а во вторую встречу соперник из Татарстана попался. Было нелегко, но я выиграл. Егор Катюшкин, участник соревнований

Среди девушек в первый соревновательный день без поражений выступила Виталина Кузьмина из Татарстана. В столицу республики спортсменка приехала только за победой. В этом сезоне она уже выигрывала на турнире российского уровня в смешанном разряде. Но в личном зачете золотой медали у Виталины еще не было.

Было две встречи, и я их выиграла. Две девочки были играющими, но я выиграла с хорошим счетом. Виталина Кузьмина, участница соревнований

На кубке республики выступают бадминтонисты из 17 регионов страны. Дольше всех, почти сутки, до места соревнований добирались гости из Владивостока. В Уфу приехали более 200 спортсменов. Они вступят в 4 возрастных категориях. Почти половина участников турнира – представители республики.

Он является последним перед первенством России до 13 лет, и у нас сформирована команда республики, которая в воскресенье выезжает защищать честь республики в Саратов на первенство России. Николай Федоров, исполнительный директор Федерации бадминтона Республики Башкортостан