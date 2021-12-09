В Уфе прошел вечер башкирских рок-музыкантов

Хедлайнерами мероприятия выступила группа «Хаят-Исмаил». Ее лидер Альберт Исмаил является активным членом движения «Без башкортлар», главным специалистом Туймазинского башкирского историко-культурного центра. На концерте прозвучали акустические версии как новых рок-композиций, так и всем хорошо известных. Актерами Национального молодежного театра имени Мустая Карима были исполнены оригинальные стихи известного поэта Шайхзады Бабича в рок-аранжировке.