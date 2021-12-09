В центре Уфы огнём охватило женщину

Сегодня, 9 декабря, в Уфе произошёл чрезвычайный случай. На проспекте Октября у дома №71/1 огнём охватило женщину. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Около 09:36 на пульт диспетчера поступило страшное сообщение – на улице перед железнодорожной больницей горит женщина. Со слов очевидца, уфимка выкрикнула слова о нежелании жить и совершила акт самосожжения.

К ней сразу подбежал мужчина с огнетушителем, который и позвонил в пожарную охрану. Неравнодушному горожанину удалось потушить горение верхней одежды. Женщину доставили в ожоговое отделение больницы №18.

Известно, что женщине 64 года. Врачи диагностировали у несчастной ожоги II степени тяжести. Уфимка облила себя из баллона с жидкостью в 1,5 литра и подожгла одежду спичками. Все остальные обстоятельства случившегося предстоит выяснить.