В Башкирии водитель иномарки скончался в больнице после крупной аварии

На трассе столкнулись «Ауди А6», которым управлял 27-летний житель Октябрьского, и «Хёндай Санта Фе», за рулём которого находился 43-летний местный житель.

Из-за крупного столкновения госпитализировали обоих водителей. Через некоторое время в реанимационном отделении скончался водитель «Хёндай». После проверки оказалось, что на «Ауди» была установлена летняя резина.