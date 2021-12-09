В Башкирии водитель иномарки скончался в больнице после крупной аварии

Накануне, 8 декабря, в Чишминском районе произошла крупная авария. Инцидент зафиксирован на 1439 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

Фото №1 - В Башкирии водитель иномарки скончался в больнице после крупной аварии

На трассе столкнулись «Ауди А6», которым управлял 27-летний житель Октябрьского, и «Хёндай Санта Фе», за рулём которого находился 43-летний местный житель.

Из-за крупного столкновения госпитализировали обоих водителей. Через некоторое время в реанимационном отделении скончался водитель «Хёндай». После проверки оказалось, что на «Ауди» была установлена летняя резина.

Фото: ГИБДД РБ. 

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