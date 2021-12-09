Башкирские ученые разрабатывают новый препарат для лечения ишемии

Заболевания сердечно-сосудистой системы в республике занимают первое место среди причин смертности. В БГМУ разрабатывают новые препараты для лечения ишемической болезни сердца. Исследования проводятся совместно с  центром имени Алмазова в рамках программы «Приоритет-2030».

Напомним, БГМУ вошел в число вузов, которые получили федеральную поддержку. Действие препаратов проверяют на сердце лабораторного животного, они вводятся через специальный сосуд, имитирующий кровообращение. Химические соединения были синтезированы на базе медуниверситета.

Наша задача – разработать аппарат, который будет более эффективен и более безопасен по сравнению с имеющимися аналогами в мире.

Александр Самородов, проректор по научной работе и цифровой трансформации БГМУ
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