Башкирские ученые разрабатывают новый препарат для лечения ишемии

Заболевания сердечно-сосудистой системы в республике занимают первое место среди причин смертности. В БГМУ разрабатывают новые препараты для лечения ишемической болезни сердца. Исследования проводятся совместно с центром имени Алмазова в рамках программы «Приоритет-2030».
Напомним, БГМУ вошел в число вузов, которые получили федеральную поддержку. Действие препаратов проверяют на сердце лабораторного животного, они вводятся через специальный сосуд, имитирующий кровообращение. Химические соединения были синтезированы на базе медуниверситета.