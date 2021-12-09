Жители села под Уфой пожаловались на агрессивных собак

Жители посёлка Шмидтово Уфимского района пожаловались на агрессивных собак. Свою жалобу они оставили на сайте электронной приемной Башкирии.

Фото №1 - Жители села под Уфой пожаловались на агрессивных собак

С весны на пересечении улиц Георгиновая и Тюльпановая живёт стая собак. Они уже несколько месяцев держат в страхе сельчан. Собаки лают на взрослых и детей, рычат и часто не дают пройти мимо.

Собаки агрессивные, лают, не дают пройти, окружают. Дети боятся идти домой со школы. Если выходишь на свой участок (без забора), подбегают и начинают лаять.

текст жалобы 

Сельчане просят ответственных отреагировать и принять меры, пока не произошла беды, ведь с наступлением холодов животные становятся агрессивнее.  

Фото: электронная приёмная РБ. 

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