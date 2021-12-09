Жители села под Уфой пожаловались на агрессивных собак

Жители посёлка Шмидтово Уфимского района пожаловались на агрессивных собак. Свою жалобу они оставили на сайте электронной приемной Башкирии.

С весны на пересечении улиц Георгиновая и Тюльпановая живёт стая собак. Они уже несколько месяцев держат в страхе сельчан. Собаки лают на взрослых и детей, рычат и часто не дают пройти мимо.