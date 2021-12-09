В Башкирии погибшему от отравления угарным газом было 16 лет

В Башкирии 8 декабря произошёл несчастный случай. В селе Алкино-2 парень и девушка отравились угарным газом в машине. Следственный комитет республики сообщает подробности трагедии.

Как стало известно, 19-летняя девушка и 16-летний парень завели двигатель в машине ВАЗ-2114. Автомобиль находился в гараже, двери которого были закрыты. На участке была приоткрыта лишь калитка ворот. От высокой концентрации угарного газа молодые люди потеряли сознание.

Тела в бессознательном состоянии нашёл родственник отравившейся девушки. Он вынес пару на свежий воздух и вызвал скорую помощь. К сожалению, 16-летнего парня спасти не успели. За жизнь 19-летней девушки борются врачи.