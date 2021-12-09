Команда Башкирии отправилась на первый и второй этапы Суперлиги по мотогонкам на льду

Башкирские спортсмены отправились на первый и второй этапы Суперлиги России по мотогонкам на льду. Соревнования пройдут в Каменск-Уральском 11 и 12 декабря.
От республики на ледовом треке выступят представители уфимского центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова. Это Евгений Шаров, Николай Красников, новоявленный чемпион Европы Никита Богданов, а также представители команды из Кумертау Никита Тарасов, Василий Несытых и Александр Фесенко.
Пропустит стартовые этапы чемпион мира Динар Валеев. Он получил травму на тренировках. Третий и четвертый этапы турнира пройдут в Уфе в январе.