В Уфе обсудили план работ по модернизации лабораторной службы

Совещание провел вице-премьер правительства, министр здравоохранения региона Максим Забелин в Перинатальном центре Уфы.

Напомним, благодаря проекту жителям отдаленных районов Башкирии теперь не нужно ехать в Уфу, чтобы сдать сложные анализы, такие как онкомаркеры, гормоны. Эти исследования можно сделать в поликлинике, фельдшерско-акушерском пункте или центральной районной больнице. Причем сроки получения результатов – минимальные.

 Медики обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, планы по реализации модернизации службы в следующем году, а также подвели итоги работы по направлению за этот год.

Фото №1 - В Уфе обсудили план работ по модернизации лабораторной службы

Проект стартовал в 2019 году. В 2022-м по дорожной карте идет его окончание. Идет обновление порядка оказания медицинской помощи, идет обновление лабораторий первого и второго уровней, расширился спектр выполняемых анализов и исследований.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр здравоохранения Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями