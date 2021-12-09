В Уфе обсудили план работ по модернизации лабораторной службы

Напомним, благодаря проекту жителям отдаленных районов Башкирии теперь не нужно ехать в Уфу, чтобы сдать сложные анализы, такие как онкомаркеры, гормоны. Эти исследования можно сделать в поликлинике, фельдшерско-акушерском пункте или центральной районной больнице. Причем сроки получения результатов – минимальные.