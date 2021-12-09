Житель Башкирии безжалостно зарезал жену и тёщу

В Башкирии перед судом предстал 45-летний житель Уфы, которого обвинили в убийстве жены и тёщи. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Верховного суда.
В октябре прошлого года супруги повздорили во время распития спиртных напитков. В порыве агрессии мужчина схватил нож и ударил им супругу в шею и грудь. Несчастная скончалась от полученных травм на месте аварии.
Через некоторое время в квартиру вернулась мама погибшей. Чтобы избежать разоблачения, мужчина ударил ножом и её. Пенсионерка скончалась от обильной кровопотери.
Мужчина был задержан и свою вину полностью признал. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.