В Башкирии 16 школ и 900 классов ушли на карантин

В Министерстве образования и науки республики и Роспотребнадзоре считают, что продолжительные новогодние каникулы с 31 декабря по 16 января позволят значительно снизить показатели заболеваемости ОРВИ. В детских садах праздничные утренники пройдут только в отдельных группах. Родители смогут присутствовать при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом коронавирусе.