В Башкирии 16 школ и 900 классов ушли на карантин

Непростая ситуация складывается с ОРВИ и гриппом, помимо этого у 258 школьников и 65 учителей подтверждён диагноз коронавирус. Ход подготовки системы здравоохранения к новогодним праздникам обсудили сегодня в Уфе в Центре управления республикой.
В Министерстве образования и науки республики и Роспотребнадзоре считают, что продолжительные новогодние каникулы с 31 декабря по 16 января позволят значительно снизить показатели заболеваемости ОРВИ. В детских садах праздничные утренники пройдут только в отдельных группах. Родители смогут присутствовать при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесённом коронавирусе.
В школах новогодние елки организуют для отдельных классов. 24 декабря в муниципалитетах на открытом воздухе пройдет елка для школьников, на которой отличники учёбы, победители олимпиад и конкурсов получат подарки от имени Главы Башкортостана.