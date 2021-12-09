В Уфе показали, как проходит региональный этап чемпионата WorldSkills Russia

В Уфе стартовал седьмой региональный этап чемпионата WorldSkills Russia. Участие принимают около 2000 конкурсантов и экспертов. Уже традиционно одной из площадок проведения чемпионата стал Уфимский медколледж. Здесь ученики средних образовательный учреждений соревнуются в двух компетенциях – «Лабораторный медицинский анализ» и «Медицинский и социальный уход».

Сегодня Дарья Морозова не просто студентка третьего курса медколледжа, а настоящий врач. В лаборатории девушка анализирует человеческую кровь. Такое задание она получила как конкурсант компетенции «Лабораторный медицинский анализ» международного чемпионата WorldSkills Russia.

Как начался конкурс, нас сразу начали готовить. Мы изучали, тренировались. Дарья Морозова, участница регионального этапа международного чемпионата WorldSkills Russia

Вообще работа в лаборатории очень элитна. Если они выиграют чемпионат, то уже смогут работать в этой сфере и тем самым откроют себе дорогу и в другие смежные специальности. Елена Городничева, главный эксперт компетенции «Лабораторный медицинский анализ» международного чемпионата WorldSkills Russia

7-й региональный этап WorldSkills Russia проходит в Уфимском медицинском колледже. Здесь участникам кроме заданий в лаборатории подготовили еще и компетенцию по сестринскому делу. Для этого конкурсантам предоставили специальное современное оборудование – 5 новых палаточных кроватей. Новые кровати соответствуют всем современным требованиям. Они позволяют придать пациенту необходимое положение в постели, обладают функцией взвешивания и в целом облегчают работу медсестер во время уходового процесса.

Эта кровать также позволяет устанавливать медперсоналу с пациентом зрительный контакт, и больного могут перевозить в другую палату прямо на этой кровати. Эльвира Гарифуллина, главный эксперт компетенции «Медицинский и социальный уход» международного чемпионата WorldSkills Russia