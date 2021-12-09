В Уфе показали, как проходит региональный этап чемпионата WorldSkills Russia

В Уфе стартовал седьмой региональный этап чемпионата WorldSkills Russia. Участие принимают около 2000 конкурсантов и экспертов. Уже традиционно одной из площадок проведения чемпионата стал Уфимский медколледж. Здесь ученики средних образовательный учреждений соревнуются в двух компетенциях – «Лабораторный медицинский анализ» и «Медицинский и социальный уход».
Сегодня Дарья Морозова не просто студентка третьего курса медколледжа, а настоящий врач. В лаборатории девушка анализирует человеческую кровь. Такое задание она получила как конкурсант компетенции «Лабораторный медицинский анализ» международного чемпионата WorldSkills Russia.
7-й региональный этап WorldSkills Russia проходит в Уфимском медицинском колледже. Здесь участникам кроме заданий в лаборатории подготовили еще и компетенцию по сестринскому делу. Для этого конкурсантам предоставили специальное современное оборудование – 5 новых палаточных кроватей. Новые кровати соответствуют всем современным требованиям. Они позволяют придать пациенту необходимое положение в постели, обладают функцией взвешивания и в целом облегчают работу медсестер во время уходового процесса.
На конкурсе учащиеся колледжей задействованы с утра до вечера. Последний день приходится на 10 октября. Всего в республике участие в чемпионате принимают около 2000 конкурсантов и экспертов. Задействовано 106 компетенций юношеской возрастной категории и 47 – юниорской. Итоги будут подведены 13 октября. И только самые лучшие, по мнению жюри, отправятся на национальный чемпионат.