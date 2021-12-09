Валерия Гринберг из Уфы завоевала серебро чемпионата мира по пилонному спорту

Соревнования проходили в Италии. В одной дисциплине выступали по две представительницы от страны. Валерия подготовила программу под музыку из фильма «Круэлла».

Судьям она представила два разных образа, чтобы получить дополнительные баллы за артистизм. В технической составляющей части наша спортсменка не допустила ошибок, выполнив все 6 обязательных элементов.

Раньше девушка занималась художественной гимнастикой. В пилонный спорт она пришла всего два года назад. За это время Гринберг стала чемпионкой России и Башкортостана. На чемпионате мира Валерия уступила по баллам только хозяйке соревнований, спортсменке из Италии.