Мошенники обманули педагога из Башкирии на 2 млн рублей
56-летняя педагог из Салавата обратилась в полицию и рассказала, что отдала псевдоброкерам 2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Женщина рассказала, что встретила видеоролик в Интернете о доходе на инвестициях и оставила номер своего телефона. В скором времени с ней связался неизвестный и подробно описал систему заработка.
Жительница города Салавата загорелась идеей улучшить свое материальное положение с помощью инвестиций и стала вкладываться, как она полагала, в акции различных компаний. Сначала она перевела на банковский счет физического лица 390 тысяч рублей, потом еще почти 100. Этого показалось недостаточным горожанке. Она направилась в банк, где оформила кредит на сумму 2 миллиона рублей, четверть из которого оказались страхованием. Полученные полтора миллиона рублей также были вложены в будущий доход. И снова средства были переведены на банковский счет физического лица.
пресс-служба МВД РБ
Педагог поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Сейчас выясняются все детали инцидента.