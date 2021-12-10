Мошенники обманули педагога из Башкирии на 2 млн рублей

Жительница города Салавата загорелась идеей улучшить свое материальное положение с помощью инвестиций и стала вкладываться, как она полагала, в акции различных компаний. Сначала она перевела на банковский счет физического лица 390 тысяч рублей, потом еще почти 100. Этого показалось недостаточным горожанке. Она направилась в банк, где оформила кредит на сумму 2 миллиона рублей, четверть из которого оказались страхованием. Полученные полтора миллиона рублей также были вложены в будущий доход. И снова средства были переведены на банковский счет физического лица.

пресс-служба МВД РБ