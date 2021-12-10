В Башкирии мужчина ограбил пожилую маму своего друга
78-летняя жительница Краснокамского района Башкирии обратилась в полицию и рассказала, что односельчанин украл у нее деньги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
По предварительным данным, заявительница проживает в квартире с сыном. Накануне происшествия к ним в гости приходил знакомый, после застолья ушел домой. На следующий день мужчина пришел попросить денежные средства в долг у приятеля (сына потерпевшей). Хозяйка не пустила его в дом, объяснив тем, что родственник спит. Тогда подозреваемый силой открыл дверь, зашел внутрь и начал искать деньги в карманах курток домочадцев. Взяв себе 20 тысяч рублей, он поспешил скрыться. Пенсионерка обратилась в полицию.
пресс-служба МВД РБ
Полицейские задержали неоднократно судимого 39-летнего мужчину. Свою вину он признал. Оперативники изъяли у него 10 тысяч рублей - остальные средства он потратил на спиртное.
На задержанного завели уголовное дело. Ведется расследование.