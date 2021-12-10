В Башкирии мужчина ограбил пожилую маму своего друга

По предварительным данным, заявительница проживает в квартире с сыном. Накануне происшествия к ним в гости приходил знакомый, после застолья ушел домой. На следующий день мужчина пришел попросить денежные средства в долг у приятеля (сына потерпевшей). Хозяйка не пустила его в дом, объяснив тем, что родственник спит. Тогда подозреваемый силой открыл дверь, зашел внутрь и начал искать деньги в карманах курток домочадцев. Взяв себе 20 тысяч рублей, он поспешил скрыться. Пенсионерка обратилась в полицию.

пресс-служба МВД РБ