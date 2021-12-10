В Башкирии пьяный парень попал в ДТП на угнанной машине

В Миякинском районе Башкирии инспекторы ДПС обнаружили на обочине дороги "Ладу" четырнадцатой модели. Полицейские выяснили, кому принадлежит автомобиль, и связались с хозяином ТС, однако тот сообщил, что ранее обнаружил пропажу авто, но в полицию заявлять не стал.
В скором времени оперативники задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 23-летний парень, который ранее был неоднократно судим. Он раскаялся в содеянном.
На парня завели уголовное дело. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.