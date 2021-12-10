БашГУ представил свои проекты на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Кто больше предрасположен к онкозаболеваниям? Лабораторию для подобных исследований открыли в Уфе при БашГУ. Ее презентовали на конгрессе молодых ученых в Сочи.
Создать пространство по изучению предрасположенности у пациентов к раку яичников и молочной железы в зависимости от популяции удалось благодаря гранту, который получил Башкирский государственный университет.
Работа представлена на выставке конгресса. На стенде Евразийского научно-образовательного центра собраны практические разработки почти всех ведущих высших образовательных учреждений и научных организаций Башкортостана. Башгосуниверситет презентовал три экспоната.