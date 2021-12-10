Житель Уфы избил экс-возлюбленную из-за телефона

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Уфы, который похитил мобильный телефон у бывшей девушки и избил несчастную.

Фото №1 - Житель Уфы избил экс-возлюбленную из-за телефона

Как сообщает пресс-служба МВД по городу, 38-летняя местная жительница рассталась со своим 34-летним возлюбленным. Мужчина тяжело переживал разрыв и начал злоупотреблять алкоголем.

В один день уфимец ворвался на работу к экс-возлюбленной в салон красоты, ударил несчастную и украл её телефон. Так он хотел компенсировать потраченные на ухаживания деньги. Сумму ущерба оценили в 100 тысяч рублей.

Сейчас мужчина – фигурант уголовного дела по статье «кража».

Фото: МВД по РБ. 

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