Житель Уфы избил экс-возлюбленную из-за телефона

Как сообщает пресс-служба МВД по городу, 38-летняя местная жительница рассталась со своим 34-летним возлюбленным. Мужчина тяжело переживал разрыв и начал злоупотреблять алкоголем.

В один день уфимец ворвался на работу к экс-возлюбленной в салон красоты, ударил несчастную и украл её телефон. Так он хотел компенсировать потраченные на ухаживания деньги. Сумму ущерба оценили в 100 тысяч рублей.