В Уфе неизвестные взломали электронный дневник и исправили оценки

В Уфе электронный дневник одной из школ был взломан неизвестными. Оценки учеников 10 класса исправили с «двоек» на «пятёрки».

Как сообщает портал Mash Batash, педагог занималась комиссией ОГЭ. В это время неизвестные исправили оценки «прогульщиков» и «двоечников» на отличные. Конечно, учительница обратилась к руководству школы, однако служебную проверку проводить никто не стал.