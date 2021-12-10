В Уфе неизвестные взломали электронный дневник и исправили оценки

В Уфе электронный дневник одной из школ был взломан неизвестными. Оценки учеников 10 класса исправили с «двоек» на «пятёрки».
Как сообщает портал Mash Batash, педагог занималась комиссией ОГЭ. В это время неизвестные исправили оценки «прогульщиков» и «двоечников» на отличные. Конечно, учительница обратилась к руководству школы, однако служебную проверку проводить никто не стал.
Тогда педагог попыталась самостоятельно выяснить, кто пошёл на такую хитрость. Учительница пришла к выводу, что оценки учеников были исправлены по велению их родителей. Женщина написала жалобу в Министерство образования региона и обратилась в правоохранительные органы. К слову, из школы учительнице пришлось уволиться.