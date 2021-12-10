Стало известно состояние женщины, которая подожгла себя в Уфе

Стало известно, как чувствует себя женщина, которая подожгла себя перед железнодорожной больницей в Уфе.

Напомним, жуткий инцидент произошёл накануне, 9 декабря. 64-летняя женщина совершила акт самосожжения. Она облила себя горючей жидкостью из бутылки и подожгла одежду спичками. При этом уфимка крикнула о нежелании жить. На помощь женщине бросились сотрудники больницы.

Как сообщает ИА «Башинформ», у женщины были диагностированы ожоги 90% тела. Сейчас её состояние оценивается как тяжелое, не стабильное. Несчастная находится в реанимации. Причину такого жуткого поступка выясняют следователи. В сумке женщины была найдена предсмертная записка. Её содержание не раскрывается.