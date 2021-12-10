В Башкортостане прошел Всероссийский антикоррупционный диктант

Башкортостан присоединился к Всероссийскому антикоррупционному диктанту. Он прошел в Центре управления республикой. Свои знания в области противодействия взяточничеству проверили государственные и муниципальные служащие.
Мероприятие прошло при поддержке правительства республики и Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. Практику планируют проводить на постоянной основе. Участникам предлагалось ответить на вопросы, в которых раскрывались конфликт интересов, принципы противодействия коррупции, запреты на гражданской службе и многое другое.
Диктант провел автор и руководитель проекта «Всероссийский антикоррупционный диктант», кандидат юридических наук, полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020», советник президента Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Эльси Золаев. Перед диктантом он прочитал участникам лекцию «Об основах противодействия коррупции в Российской Федерации».