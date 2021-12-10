В Башкортостане прошел Всероссийский антикоррупционный диктант

Башкортостан присоединился к Всероссийскому антикоррупционному диктанту. Он прошел в Центре управления республикой. Свои знания в области противодействия взяточничеству проверили государственные и муниципальные служащие.

Мероприятие прошло при поддержке правительства республики и Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. Практику планируют проводить на постоянной основе. Участникам предлагалось ответить на вопросы, в которых раскрывались конфликт интересов, принципы противодействия коррупции, запреты на гражданской службе и многое другое. 

Государственным служащим, муниципальным служащим, которые приняли участие, важно быть в тренде этого процесса, знать законодательство. Тот охват, который есть в республике, означает, что на региональном уровне мы всецело поддерживаем мероприятие.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Диктант провел автор и руководитель проекта «Всероссийский антикоррупционный диктант», кандидат юридических наук, полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020», советник президента Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Эльси Золаев. Перед диктантом он прочитал участникам лекцию «Об основах противодействия коррупции в Российской Федерации».

Диктант проводится в просветительских и образовательных целях, реализуя отдельные положения плана по противодействию коррупции. Проект направлен на предоставление гражданам возможности оценить уровень своих знаний и повысить уровень грамотности в области противодействия коррупции.

Эльси Золаев, руководитель проекта «Всероссийский антикоррупционный диктант»
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