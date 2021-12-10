В Башкортостане прошел Всероссийский антикоррупционный диктант

Государственным служащим, муниципальным служащим, которые приняли участие, важно быть в тренде этого процесса, знать законодательство. Тот охват, который есть в республике, означает, что на региональном уровне мы всецело поддерживаем мероприятие.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан