Троих жителей Уфы будут судить за покушение на коммерческий подкуп на сумму более 80 млн рублей
Троих уфимцев будут судить за покушение и посредничество на подкуп в особо крупном размере. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела.
Как установлено следствием, начальник отдела крупной нефтедобывающей компании через посредников обратился к директору подрядной организации, сообщив, что может поспособствовать победе его компании в конкурсе на заключение крупного контракта на выполнение работ по техническому ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования на месторождениях в районе Крайнего севера и в последующем обеспечит беспрепятственный прием выполненных работ и их оплату. При этом, за оказанные услуги потребовал заплатить 8,5% от цены контракта, что составляет более 81,6 млн рублей.
пресс-служба СУ СКР РБ
Один из посредников был задержан при получении 15 млн рублей от директора. Двое обвиняемых признали свою полностью, а начальник отдела - частично.
В скором времени уголовное дело отправят на рассмотрение в суд.
Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес руководства нефтедобывающей компании с целью усиления контроля за подчиненными сотрудниками в части соблюдения антикоррупционного законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.