Троих жителей Уфы будут судить за покушение на коммерческий подкуп на сумму более 80 млн рублей

Как установлено следствием, начальник отдела крупной нефтедобывающей компании через посредников обратился к директору подрядной организации, сообщив, что может поспособствовать победе его компании в конкурсе на заключение крупного контракта на выполнение работ по техническому ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования на месторождениях в районе Крайнего севера и в последующем обеспечит беспрепятственный прием выполненных работ и их оплату. При этом, за оказанные услуги потребовал заплатить 8,5% от цены контракта, что составляет более 81,6 млн рублей.

пресс-служба СУ СКР РБ