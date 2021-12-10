Житель Башкирии вынес из горящего здания пожилых соседей

В Башкирии сотрудники МЧС наградили 51-летнего Амура Мавлютова из деревни Айтмембетово Архангельского района. Мужчина вытащил из горящего дома пожилых соседей.
Инцидент произошёл 3 ноября в прошлом году. На улице Молодёжной дом пожилых супругов охватило огнём. В помещении находился 92-летний мужчина и 80-летняя женщина. Оба пенсионера являются инвалидами.
Заметив дым у соседнего дома, Амур Мавлютов подбежал к дому, влез в помещение через оконный проём и эвакуировал испуганных пенсионеров. К счастью, вскоре на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали возгорание.
Амур Мавлютов был награжден сотрудниками МЧС России медалью «За отличие в ликвидации ЧС».