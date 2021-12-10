В Башкирии вновь выявили менее 600 заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии за последние сутки вновь выявили мене 600 заболевших коронавирусом. Суточный прирост заболевших составил 573. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 112 679. С выздоровлением выписали 621 пациента (101 701), скончались – 34 (3890).
В России за сутки коронавирус выявили у 30 873 человек (9 956 679), выздоровели – 35 657 (8 673 518), скончались – 1176 (287 180).