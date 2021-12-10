В Уфе виновный в гибели двух женщин и ребёнка отделался условным сроком

В Уфе суд рассмотрел уголовное дело по факту гибели двух женщин и ребёнка. Перед судом предстал 59-летний местный житель, который стал фигурантом уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Инцидент произошёл 7 марта. Около 02:00 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании на 4 этаже многоэтажного дома по улице Ферина. От острого отравления продуктами горения погибли две женщины и 12-летний мальчик.

Оказалось, 6 марта после употребления спиртных напитков мужчина и его товарищ легли спать, оставив включенным тепловой вентилятор. Устройство воспламенилось среди ночи, что привело к пожару.

Подсудимый признал свою вину. Мужчину приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Также он обязан выплатить семьям погибших по 700 и 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.