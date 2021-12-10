Житель Уфы вернулся из Индии, чтобы отомстить отцу за издевательства над мамой

В Уфе осудили мужчину, который забил до смерти отца. Так он хотел отомстить родителю за издевательства над матерью.

Как сообщает портал Mash Batash, в 2009 году жительницу Уфы парализовало после инсульта. Сначала её сын ухаживал за матерью, платил сиделке. Однако, когда он увидел, как отец насилует беспомощную маму, уехал в Индию. Сестры уфимца рассказывали, что глава семейства специально спаивал маму, чтобы она была тихой и спокойной.