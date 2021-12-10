Лучшим учителям Башкирии вручили госнаграды

Система образования, конечно, испытывала большие сложности в прошлом году. Мы прошли ковидный период, нашим учителям нужно было настроиться на дистанционный формат. Нужно отметить, что они учителя справились на отлично.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан