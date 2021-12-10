Лучшим учителям Башкирии вручили госнаграды

Учителя Башкирии получили госнаграды. Сегодня прошла торжественная церемония чествования работников сферы образования региона. 14 педагогам присвоили звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан».

Два учителя получили почетные грамоты, три сотрудника образования стали обладателями благодарности от Главы республики и правительства Башкортостана. Высшие государственные награды лучшим педагогам вручил министр образования и науки Айбулат Хажин.

Система образования, конечно, испытывала большие сложности в прошлом году. Мы прошли ковидный период, нашим учителям нужно было настроиться на дистанционный формат. Нужно отметить, что они учителя справились на отлично.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Резеда Нургалиева одна из тех, кто получил сегодня звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан». 25 лет отдала любимой профессии. После окончания Свердловского инженерно-педагогического института выбрала не инженерную деятельность, а педагогическую. И это неслучайно. Сегодняшняя награда стала подтверждением. 

Медаль и награду я очень ждала и ожидала. Считаю, что система образования в России самая лучшая.

Резеда Нургалиева, заслуженный учитель Республики Башкортостан, заведующая отделением электромеханики нефтекамского Нефтяного колледжа
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