Лучшим учителям Башкирии вручили госнаграды

Учителя Башкирии получили госнаграды. Сегодня прошла торжественная церемония чествования работников сферы образования региона. 14 педагогам присвоили звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан».
Два учителя получили почетные грамоты, три сотрудника образования стали обладателями благодарности от Главы республики и правительства Башкортостана. Высшие государственные награды лучшим педагогам вручил министр образования и науки Айбулат Хажин.
Резеда Нургалиева одна из тех, кто получил сегодня звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан». 25 лет отдала любимой профессии. После окончания Свердловского инженерно-педагогического института выбрала не инженерную деятельность, а педагогическую. И это неслучайно. Сегодняшняя награда стала подтверждением.