В Башкирии родители нашли бездыханное тело 3-месячного малыша

Накануне, 9 декабря, в Белебеевском районе произошла жуткая трагедия. Родители нашли своего 3-месячного малыша мертвым.

Фото №1 - В Башкирии родители нашли бездыханное тело 3-месячного малыша

По сообщениям ИА «Башинформ», ночью новорожденный мальчик заплакал в своей колыбельке. К нему сразу пришла мама, которая убаюкала ребёнка и положила его между собой и мужем на двуспальную кровать. Около пяти часов утра супруги обнаружили, что их сын не дышит. Они сразу вызвали скорую помощь. Но, к сожалению, врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

Известно, что семья считается благополучной. На учёте она не стоит. В семье есть ещё два ребёнка школьного возраста. Теперь правоохранителям предстоит выяснить причину трагической смерти.

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