В Башкирии родители нашли бездыханное тело 3-месячного малыша

По сообщениям ИА «Башинформ», ночью новорожденный мальчик заплакал в своей колыбельке. К нему сразу пришла мама, которая убаюкала ребёнка и положила его между собой и мужем на двуспальную кровать. Около пяти часов утра супруги обнаружили, что их сын не дышит. Они сразу вызвали скорую помощь. Но, к сожалению, врачам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.